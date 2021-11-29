التحالف: مقتل 85 من ميليشيات الحوثى بعد تدمير 12 آلية بمأرب والجوف

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال التحالف: الاستهدافات فى مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.

وكانت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبى الحديدة، غربى البلاد.

وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، إنه تم تحرير قرية "الرون" غربى مديرية حيس، وواصلت تقدمها الميدانى وسط حالة انهيار فى صفوف الحوثيين.

وتقع القرية المحررة إلى الشمال الغربى من مديرية حيس، على الحدود مع مديرية الجراحى، حسب مصادر ميدانية.

وسيطرت القوات المشتركة، أمس السبت، على أطراف وادى سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، منها تبة الجمل شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف ميليشيات الحوثى.

وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، فى بيان، إن القوات المشتركة سيطرت على أطراف وادى سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، ومنها تبة الجمل، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.