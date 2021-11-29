رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 تقويم التعليم والتدريب tpl.etec.gov.sa

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية، وذلك لاختبار التخصص الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير 2022، على أنه يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال فترة الامتحان للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، وقد تم في وقت سابق الاختبار التربوي للرخصة المهنية، ونظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها الرخصة المهنية لدي المعلمين والمعلمات، بعد إقرارها من هيئة تقويم التعليم والتدريب كشرط أساسي للعمل بالتعليم، فإن الراغبين في الحصول عليها يتساءلون عن طريقة التسجيل في الاختبارات المقررة ومواعيدها، لذلك نوفر لكم متابعينا الأعزاء تفاصيل الموضوع فتابعونا خلال السطور التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

النقر على مربع الدخول لنظام الرخصة المهنية.

اختيار اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الدخول على صفحة الاختبارات وتحديد الاختبار التخصصي.

يقوم المتقدم على الاختبار بتحديد الموعد والمكان لأداء الاختبار.

النقر على مربع التالي.

تحديد وسيلة الدفع الإلكتروني لرسوم الاختبار.

الضغط على إرسال.

تصل للمتقدم رسالة بموعد الاختبار خلال 48 ساعة.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

موعد بدء التسجيل

يبدأ من يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021 بحيث يتاح للجميع ما عدا مجتازي الاختبار التخصصي السابق الذي تم في يناير 2021، هذا ويبدأ التسجيل لمجتازي الاختبار التخصصي السابق في 12 ديسمبر 2021.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

تم إقرار نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، لرفع كفاءة العاملين بالتعليم والاستفادة بالكفاءات في تحسين مستوي العملية التعليمية، وذلك ضمن عملية التحديث والتطوير في ظل رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة، وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعمل تحديث ضوابط إصدار الرخصة المهنية، لضمان الاستمرار على العمل في الوظائف التعليمية لمن تتوافر لديه هذه الشروط ويجتاز الاختبارات المقررة لإصدار الرخصة.

المعلمين والمعلمات الموجودين على رأس العمل في التعليم.

الراغبين في ممارسة الوظائف التعليمية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة.

الفئات التي يحق لها الحصول على الرخصة المهنية