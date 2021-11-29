الحكومة ستحيل مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى النواب

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ستحيل مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 إلى مجلس النوَّاب على الفور بعد أن أقرَّهما مجلس الوزراء اليوم.

وأكد الشبول في مؤتمر صحفي الأحد، أن الموازنة العامة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وشدد على أن الحكومة التزمت بإقرار مشروع الموازنة قبل نهاية شهر تشرين الثاني، وفق رصد هلا أخبار، وقبل ابتداء السنة الماليَّة بشهر واحد.

وبين أن مشروع الموازنة يترجم برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023م.