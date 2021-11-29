36 وفاة و4012 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 36 وفاة و4012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11551 وفاة و943,305 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، وفق الموجز الإعلامي الصادر الأحد، 9.56%.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 51,182 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 156، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 125، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1028 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 32 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 46 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 27 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 24 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3,441 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 880,572 حالة.

كما أشار إلى إجراء 41,960 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12,057,798 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4,122,674 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3,730,991 شخصا.