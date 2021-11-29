أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب على القشيبي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب على القشيبيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام النائب/ على سعيد القشيبي، الذي وافاه الاجل اليوم الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية المشهودة، وإسهاماته في العمل البرلماني والتنمية المجتمعية، كواحد من قيادات المؤتمر الحاضرة في مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ عبدالله على سعيد القشيبي وإخوانه وكافة آل القشيبي بمديرية بلاد الروس محافظة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".