مقاطع فيديو ترصد عاصفة إسطنبول الشديدة

ضربت رياح قوية إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا، الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإحداث اضطرابات في المدينة التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تركية، فيديوهات تظهر العواصف في إسطنبول الاثنين.

وأكدت ولاية إسطنبول مصرع 4 أشخاص، بينهم أجنبي، وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن امرأة قتلت في إسطنبول، حيث انهار عليها وعلى طفلها سقف جراء رياح قوية، ونجا الطفل، إلا أنه مصاب بجروح.

وذكرت قناة “إن تي في” الخاصة أن الرياح تسببت في سقوط برج ساعة واقتلاع أشجار وفي انقلاب ثلاث شاحنات على الأقل.

كذلك تم إغلاق مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة، أمام حركة المرور البحرية، وألغيت خدمة العبارات.

وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية إنه تم تحويل ما لا يقل عن ست رحلات طيران كان من المقرر أن تهبط في إسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير.