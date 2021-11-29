البرهان: الفشقة أرض سودانية ولن نفرط فى شبر منها

جدة - نرمين السيد - جدد القائد العام للجيش السودانى رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة وتعهد بعدم التفريط فى أى شبر من أرض السودان. وحى الجنود البواسل فى كافة أنحاء البلاد الذين يزودون عن حياض بلادهم بالغالى والنفيس.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تفقد البرهان، اليوم الاثنين، القوات المرابطة فى منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة بولاية القضارف، وذلك فى أعقاب الاعتداءات الإثيوبية على المنطقة، والتى أدت لاستشهاد 6 من منسوبى القوات المسلحة وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود. وترحم البرهان على شهداء القوات المسلحة، وأكد أن الشعب السودانى يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطنى. ودعا رئيس مجلس السيادة السودانى مواطنى منطقة الفشقة بالانخراط فى أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية مؤكداَ عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أى مهددات وإلتزامها بتأمين مزارعهم.

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