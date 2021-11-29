العراق: القبض على 13 متسللًا من سوريا باتجاه غربى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين- أنه استمرارًا لعمليات الدعم والمشاركة بتأمين الحدود وبمعلومات استخبارية دقيقة لقوات الاستخبارات العسكرية، تم رصد تحرك مجموعة من الأشخاص بالجانب السورى يحاولون التسلل للأراضى العراقية عبر قرية (الأبطخ) التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودى غربى محافظة نينوى.
وأضافت أنه تم نصب كمين للمجموعة وإلقاء القبض عليهم فور تجاوزهم للحدود، وتبين أنهم 13 شخصَا يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا الأراضى العراقية باتجاه سوريا خلال السنوات الماضية بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن المتسللين تم تسليمهم للجهات المعنية بعد إكمال التحقيق الأولى معهم لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
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