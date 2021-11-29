رئيس السلفادور: أضفنا المزيد من عملة البيتكوين للخزانة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "جادجتس 360"، اليوم الاثنين، أن رئيس السلفادور شارك خبر شراء عملات بيتكوين الجديدة المخفضة هذا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وبحسب الموقع، يأتى ذلك التطور بعدما انخفض سعر البيتكوين فى نهاية الأسبوع المنصرم إلى 54 ألفا و377 دولارا من أعلى مستوى وصل إليه مؤخرا عند 68 ألفا و327.99 دولارا.

وفى الوقت الحالى، تمتلك السلفادور حوالى 1220 عملة بيتكوين بقيمة حوالى 70 مليون دولار، ويتم استخدام البيتكوين كعملة قانونية بجانب الدولار الأمريكى فى السلفادور منذ سبتمبر من هذا العام.

وكان رئيس السلفادور قد كشف الأسبوع الماضى عن خططه لبناء "مدينة بيتكوين" فى قاعدة بركان كونشاغوا من أجل تزويد تعدين البيتكوين بالطاقة المتجددة.