تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للجوالات ومتطلبات تشغيل GTA V APK

تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories ، أحدث إصدارات لعبة GTA V الأصلية حيث تم الإعلان عنها رسميا مؤخرا كتحديث أخير للعبة. وذلك تم الإعلان عبر شركة ROCK STAR GAME. كما تم إطلاقها لعدة أجهزة البلاي ستيشن والأكس بوكس. كما تم إصدارها أيضا لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب. والآن وبكل سهولة متناهية يمكن تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. حيث كان أول إصدار تم تطبيقه علي هواتف الذكية هو إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الإصدار السابق من اللعبة الشهيرة والذي يعمل حتى الآن. على الأجهزة المختلفة كما يعمل علي جميع الأنظمة المختلفة. حيث نالت إعجاب مستخدميها حول العالم وذلك بطريقة لعبها المختلفة. وهو عالم الجريمة والسرقة وأي شئ غير متاح في الطبيعة الإنسانية فهو متاح داخل هذه اللعبة الشهيرة. لذلك تنصح شركة روك ستار بعدم أستخدام تلك الإصدارات. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لكم خطوات تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories. كما سنقوم باستعراض شروط ومتطلبات تشغيل اللعبة علي الجوالات الأندرويد. وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للجوالات الاندرويد

تعتبر هذه اللعبة احدث إصدارات لعبة GTA V للاندرويد وذلك بعد الإعلان عن الإصدارات السابقة GTA: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كما يعتبر هذا الإصدار يشبه بنسبة كبيرة إصدار فايس سيتي وهو إصدار تأسيس اللعبة وأشهرها. ولكن سيظل إصدار GTA: San Andreas الأفضل من جميع جوانب اللعبة من تصميم وطريقة لعب وأسلحة وسيارات كما يمكن قيادة القطارات ومترو الأنفاق. ولكن في إصدارات ليبرتي سيتي ستوريز وفايس سيتي لا تتضمن هذه المميزات. وليتم تثبيتها GTA: Liberty City Stories يجب أن تقوم عزيزي القارئ بإتباع الخطوات التالية.

التثبيت الصحيح والسهل والذي يمكن لأي شخص الدخول للعبة وذلك عن طريق الدخول علي جوجل بلاي من الجوال.

كما يتم البحث عن طريق مربع البحث ثم نكتب لعبة Grand Theft Auto ثم الضغط علي كلمة بحث.

ثم الضغط علي كلمة بحث. سوف تظهر عدة إصدارات من جوجل بلاي المدفوعة فيجب أختيار إصدار من روك ستار والإصدارات التابعة له هي سان أندرياس وفايس سيتي، و GTA: Liberty City Stories ثم النقر على ليبرتي سيتي ستوريز.

ثم النقر على ليبرتي سيتي ستوريز. كما يتم الآن الدخول علي اللعبة والضغط علي قيمة لعبة GTA V الأصلية ليبرتي سيتي ستوريز. وهي ثلاثون ريالا سعوديا.

ليبرتي سيتي ستوريز. وهي ثلاثون ريالا سعوديا. بعد نجاح عملية الدفع سوف يتم إظهار التثبيت يجب النقر على الزر. والآن أنت حصلت علي اللعبة.

متطلبات لعبة Grand Theft Auto ليبرتي سيتي ستوريز GTA V APK

متطلبات أحدث إصدار من لعبة GTA V للاندرويد ليست كثيرة مثل إصدار GTA: San Andreas التي تتطلب كثيرا من الشروط لتشغيلها نظرا لجرافيك اللعبة العالي الذي يحتاج جوالات فائقة السرعة من الفلاج شيب لتشغيلها. ولمتطلبات GTA V APK ليبرتي سيتي ستوريز يجب إتباع السطور التالية.

حجم تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories علي الجوالات 3 جيجا بايت. ويجب علي جوالك عزيزي المستخدم أن يتاح به المساحه هذه أو أكثر.

علي الجوالات 3 جيجا بايت. ويجب علي جوالك عزيزي المستخدم أن يتاح به المساحه هذه أو أكثر. كما تتطلب اللعبة ذاكرة عشوائية في الجوال 4 جيجا بايت مثل شقيقتها لعبة Grand Theft Auto: Vice city لتعمل بكفاءة عالية.

لتعمل بكفاءة عالية. معالج أداء الجوال يجب لا يقل عن الفئة المتوسطة ومن ضمنها معالج سناب دراجون إصدار 732G.

كما تعمل اللعبة علي معالج للشاشة GPU بمعالج متوسط أيضا.

تتطلب أيضا لعبة GTA V الأصلية نظام أندرويد 10.

عزيزي المستخدم محب لعبة Grand Theft Auto لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories. كما أستعرضنا أيضا شروط تشغيل لعبة GTA V للاندرويد. يجب قراءة الشروط والخطوات بعناية قبل التثبيت. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.