تسجيل 33 وفاة و5661 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 33 وفاة و5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11584 وفيات و948966 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.67 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.