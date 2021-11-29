المجلس العسكري الحاكم في تشاد يصدر عفوا عاما عن المتمردين والمعارضين بالبلاد

أصدر المجلس العسكري الحاكم في تشاد، عفوا عاما عن المتمردين والمعارضين المحكوم عليهم بجرائم "الرأي والتعبير" و"الإرهاب" و"المساس بوحدة الدولة" حسب تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء.
ويشمل هذا الإجراء 296 شخصا محكوما عليه، من المعتقلين أو غير موقوفين.
ويلبي الإجراء أحد مطالب مجموعات المتمردين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي الذي تولى السلطة بعد مقتل والده في أبريل حلال معارك مع متمردين.
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