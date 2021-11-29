النمسا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمتحور فيروس كورونا ”أوميكرون”

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الصحة إن الإصابة بمتحور "أوميكرون" تم تسجيلها في مدينة تيرول الواقعة غرب البلاد.
وأضافت الوزارة أن الإصابة تم اكتشافها يوم السبت الماضي، لدى شخص وصل من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تظهر عليه أعراض.
ومنذ 27 نوفمبر حظرت النمسا هبوط طائرات من جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني، بسبب انتشار سلالة أوميكرون هناك.
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