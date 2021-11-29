الأمم المتحدة: شهادات كورونا واللقاحات ساعدت على انتعاش السياحة الأوروبية

قالت الأمم المتحدة إن استخدام شهادات كورونا على نطاق واسع واللقاحات ساعدت السياحة الأوروبية على التعافي بسرعة من جائحة كورونا مقارنة مع أي مكان آخر بالعالم في الربع الثالث من 2021.

وقال مقياس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، إن عدد السائحين المسافرين بين الدول ارتفع بنسبة 58 بالمئة بين يوليو وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، على الرغم من أن العدد كان أقل بمعدل 64 في المئة مقارنة بنفس الفترة قبل الجائحة في 2019.

وسجلت أوروبا أفضل أداء نسبي في هذه المدة مع انخفاض عدد السائحين الدوليين بمعدل 53 في المئة مقارنة بموسم الصيف نفسه في 2019.

وكشف التقرير أن "الزيادة في الطلب كانت مدفوعة بزيادة ثقة المسافرين وسط تقدم سريع في التطعيمات وتخفيف قيود الدخول في العديد من المناطق" التي يقصدها السائحون.

وقال "في أوروبا ساعدت شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي في تسهيل حرية التنقل داخل الاتحاد، مما أدى إلى تحقيق طلب كبير بعد عدة أشهر من فرض قيود على السفر".

وقال التقرير إنه بين يناير وسبتمبر ظل إجمالي عدد السياح الوافدين حول العالم أقل بنسبة 76 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة، مع تفاوت الأداء في مناطق مختلفة.

وسجلت الأمريكتان أقوى النتائج بين يناير وسبتمبر ، حيث زاد عدد الوافدين بنسبة واحد بالمئة مقارنة بسنة 2020 فيما لا تزال الأعداد أقل بمعدل 65 بالمئة من مستويات 2019.

وأشار التقرير إلى أن اختلاف وتيرة التعافي بجميع أنحاء العالم يرجع إلى "تفاوت قيود الحركة والتنقل واختلاف معدلات التطعيم وتباين ثقة المسافرين".