الرئيس التشيكي: التطعيم الإلزامي ضد كورونا هو السبيل الوحيد لمواجهة الجائحة

أعرب رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن التطعيم الإلزامي ضد كورونا هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه الجائحة.

وقال زيمان خلال لقاء جمعه عبر نظام أونلاين، بعد إصابته بمرض "كوفيد 19"، مع نظرائه السلوفاكي والهنغاري والبولندي، الذين اجتمعوا في العاصمة الهنغارية بودابست: "جميع السياسيين يخافون من أن يقولوا صراحة إن الحل الوحيد (لمكافحة فيروس كورونا) هو التطعيم الإلزامي، وذلك لأنهم يخشون أن يفقدوا أصوات (الناخبين). أما أنا فأملك هذا الترف لأنني بعد عشر سنوات من رئاستي سأترك هذا المنصب".

وتم انتخاب زيمان رئيسا لجمهورية التشيك مرتين في العامين 2013 و2018، وتنتهي ولايته الثانية والأخيرة في 8 مارس 2023.