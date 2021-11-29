تركيا : مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء رياح عاتية في...

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مصرع 4 أشخاص، بينهم أجنبي، وإصابة 19 آخرين بينهم 3 في حالة حرجة، جراء رياح عاتية ضربت مدنية إسطنبول.
وتسبب الإعصار في إغلاق مضيق البوسفور الذي يقسم المدينة أمام حركة المرور البحرية، وألغيت خدمة العبارات، كما ذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية أنه تم تحويل ما لا يقل عن ست رحلات طيران كان من المقرر أن تهبط في اسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير.
كما أوردت وسائل إعلام محلية أن الرياح القوية أجبرت السلطات على إلغاء خدمات العبارات بين المنتجعات الساحلية في بودروم وكاس.
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