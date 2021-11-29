لوكاشينكو يعلق على أزمة المهاجرين ويوضح ماذا سيحدث لو اندلعت حرب

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الغرب يستخدم المهاجرين كوسيلة لاحتواء الجيش البيلاروسي في حالة نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية، عن لوكاشينكو خلال اجتماع في وزارة الدفاع لبحث الأمن العسكري، قوله: "هم (الغرب) يدركون جيدا أنه في حال حاولت أوكرانيا إطلاق صراع مع روسيا فإن بيلاروس لن تبقى متفرجة، لذلك هم يرون أنه يجب احتواء الجيش البيلاروسي، وإبقائه في وضع متوتر على الحدود الغربية".
وأعرب الرئيس البيلاروسي عن ثقته في أن تصريحاته سوف تتأكد قريبا من خلال تصرفات الغرب.
وأشار إلى أنه حتى قبل ذلك أصدر تعليماته لوزير الدفاع ورئيس لجنة حدود الدولة بعدم الخضوع للاستفزازات وعدم إثارة النزاعات والاشتباكات، وفي الوقت نفسه تم تكليف وزير الدفاع ورئيس الأركان بإعداد خطة رد للعدوان المحتمل، والإجراءات غير القانونية ضد بيلاروس.
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