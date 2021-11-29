سيئول: نأمل إحراز تقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن ترحيبها باستئناف المفاوضات بين القوى الدولية وطهران بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني".

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نرحب باستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ونأمل أن تحرز المفاوضات تقدما ملموسا"، مضيفا: "نأمل أن تتمكن جميع الأطراف المعنية بالمفاوضات من المساهمة في تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين من خلال التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني والوفاء بالتزاماته".

وتعهدت الوزارة بمواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بالنظر إلى أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والعلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران.

وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة "5+1" اتفاقا بشأن النووي الإيراني من شأنه أن يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل وقفها لجهودها الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وردا على ذلك، قامت إيران في ذلك الوقت بتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية ورفعت تركيز تخصيب اليورانيوم إلى 60%.