رويترز: بريطانيا ستوفر للجميع جرعة معززة من لقاح كورونا

قال عضو في اللجنة البريطانية الاستشارية للقاحات، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تتحرك لتوفير جرعات معززة من لقاح كورونا للجميع، في استباق لقرار متوقع بشأن احتمال تسريع الجرعات المعززة.
وأضاف نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، أنتوني هارندن، لتلفزيون "بي. بي. سي": "لا مفر من توفير جرعة معززة للجميع".
وتابع: "لكننا نريد أن نضمن القيام بذلك وفق ترتيب منطقي، بحيث يتم إعطاء الجرعات المعززة للأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى، وزيادة مستويات المناعة الطبيعية لديهم".
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