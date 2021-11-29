موعد نزول العلاوة السنوية 1443 بالسعودية لكافة الموظفين بالمملكة

موعد نزول العلاوة السنوية 1443 ، والتي يبحث عنها على الدوام كافة المواطنون الموظفون. سواء الموظفين المدنيين أو العسكريين بالمملكة العربية السعودية.ودائما ما ينتظر الجميع العوائد السنوية 2021 . والتي دائما ما تكون مبلغ محدد من قبل الدولة، يتم تحديده بناء على رتبة الموظف والسلم الوظيفي الخاص به. ويتم حسابها للمدنيين بشكل مختلف عن العسكريين .وذلك لمساعدة الجميع على التكيف مع الوضع المعيشي العالي وغلاء الأسعار القائم بشكل كبير عام عن عام.ودائما ما يكون هناك تاريخ محدد لصدور العوائد السنوية والذي تم تعديل القانون الخاص به بالعام الماضي 1442 بالمملكة العربية السعودية.

موعد نزول العلاوة السنوية 1443 بالمملكة العربية السعودية

بعد التعديلات الوزارية الجديدة ، تم تجديد موعد نزول العوائد.والتي كانت في أول شهر محرم من كل عام هجري. لكن أصبح بعد تعديل القانون في أول يوم من كل سنة مالية جديدة. لذا أصبح صرف العوائد السنوية يأتي بعد صرف رواتب الموظفين في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي. ومن المفترض أن يكون التاريخ بالهجري 28 ربيع الأول 1443 . ولكن بشرط أن يكون ذلك في أول تاريخ ميلادي 2022 . وإذا كان موعد صدور العلاوة يوم الجمعة يتم صرفها يوم الخميس. وإذا كان موعد صرفها يوم السبت، يتم صرفها يوم الأحد بسبب عطلة البنوك بيوم السبت.

كم العلاوة السنوية للعسكريين 1443

بالنسبة للموظفين العسكريين وعوايدهم وتدرجاتها لا يتواجد سلم وظيفي للعسكريين، يتم صرف العلاوة السنوية للعسكريين مع الموظفين في في بداية السنة المالية الجديدة بيناير 2022 مع راتب يناير والذي يكون بالسابع والعشرون من الشهر ويتم صرف العلاوة السنوية للعسكريين بقيمة محددة بالنسبة للرتبة العسكرية كالتلي:

الجندي يحصل على علاوة سنوية قدرها 125 ريال سعودي

الجندي الأول يحصل على علاوة سنوية قدرها 1400 ريال سعودي

العريف يحصل على علاوة سنوية قدرها 155 ريال سعودي

وكيل الرقيب يحصل على علاوة سنوية قدرها 1800 ريال سعودي

الرقيب يحصل على علاوة سنوية قدرها 210 ريال سعودي

الرقيب الأول يحصل على علاوة سنوية قدرها 2400 ريال سعودي

رئيس الرقباء يحصل على علاوة سنوية قدرها 2800 ريال سعودي

نتابع معكم باستمرار كافة أخبار العوائد السنوية الجديدة ، والتي ينتظر صدورها كافة الموظفين مع الراتب الجديد لشهر ربيع الأول.