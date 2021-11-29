“33” موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2021/12/01 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير محاربي الصحراء موعد مباراة الجزائر والسودان، في ثاني أيام البطولة العربية اللقاء المقرر لع الأربعاء الأول من ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي أحد ملاعب مونديال العالم، يأمل أبناء مجيد بوقرة في تحقيق الفوز على صقور الجديان المنتخب السوداني، ليصلوا إلي رقم “33” بدون هزيمة ويستمروا في سلسلة المباريات بدون هزيمة، أما المنتخب السوداني فيأمل في تحقيق المفاجأة والفوز على الجزائر، ليكون حديث البطولة تضم المجموعة الرابعة بجوار الجزائر والسودان، كلاً من مصر ولبنان الذين يخوضان مباراتهما في نفس اليوم، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

12.00 : الثانية عشر ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

13.00 : الواحدة ظهراً بتوقيت “الجزائر، تونس، المغرب”.

14.00 : الثانية بعد الظهر بتوقيت “مصر، السودان، ليبيا”.

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، لبنان.

16.00 : الرابعة بعد العصر بتوقيت “الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

موعد مباراة الجزائر والسودانمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب

يأمل مجيد بوقرة الوصول إلي عناصر جديدة من خلال البطولة الحالية في قطر، في أكتشاف عناصر جديدة مميزة يقدمها للمدير الفني للمنتخب الأول يضمها لكتبية اللاعبين المحترفين، الذي يخوض بهم تصفيات كأس العالم، وضم بلماضي في البطولة نجم السد القطري بغداد بونجاح لقائمة المنتخب، نظراً لتوقف الدوري القطري، أما المنتخب السوداني فأغلب لاعبيه يلعبون في الدوري السوداني، ويأمل في مشاركته الثالثة في البطولة لتحقيق نتائج إيجابية.

حراسة المرمى ” رايس مبولحي”.

الدفاع ” عبد القادر بدران، أيمن بوقرة، جمال بالعمري، الياس شيتي”.

الوسط ” سفيان بن دبكة، مهدي عبيد، حسام الدين مرازيق”.

الهجوم ” أمير سعيود، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي”.

حراسة المرمى ” محمد المصطفى”.

خط الدفاع ” فارس عبد الله، وليد حسن، أمير كمال، أطهر الطاهر”.

الوسط ” والي الدين بوجبا، محمد الرشيد، نصر الدين الشغيل”.

خط الهجوم ” رمضان عجب، محمد عبد الرحمن”.

المباراة الجزائر * السودان البطولة كأس العرب بقطر الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2021/12/01 الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الجزائر، الثانية بعد الظهر بتوقيت السودان الملعب ملعب احمد بن علي القنوات الناقلة بي إن سبورت، قنوات الكأس القطرية

التشكيل المتوقع للجزائر أمام السودانالتشكيل المتوقع للسودان أمام الجزائربطاقة المباراة