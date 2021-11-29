طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 عن طريق id وبخطوات آمنة على حسابك

شحن جواهر فرى فاير من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عشاق لعبة فرى فاير وهى طريقة شحن جواهر، حيث توفر هذه اللعبة عملة للقيام بشراء الكثير من الأشياء، ويطلق على هذه العملة اسم الجواهر، ويسعى اللاعبين على شرائها للوصول إلى مستويات أفضل، والجدير من الذكر أن تلك اللعبة تدور حول العديد من المستويات والدخول في عدة مغارات، ولابد من شراء الكثير من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى شراء ملابس لمواصلة اللعبة والانتصار على العدو المنافس، لذلك يمكنك معرفة طريقة شحن جواهر فرى فاير مجانا دون دفع رسوم.

شحن جواهر فرى فاير

يزداد البحث من قبل اللاعبين بمختلف دول العالم عن كيفية شحن جواهر فرى فاير مجانا، وانتشرت هذه اللعبة في مختلف الدول العربية والعالمية، وعلى الرغم من هذا الانتشار والنجاح، إلا أن شركة غارينا لم تمنح فرصة شراء الجواهر مجانا، بالحاجة إلى مقابل مادي ليتم تنزيلها، ولكن هناك طريقة يمكن الحصول على الجواهر بشكل مدفوع، لذلك يمكنك استخدام رقم الـ iD الخاص بلعبة فرى فاير FREE FIRE مجانا من خلال الموقع، لذلك يوجد العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الجواهر بأسهل الطرق.

الدخول على موقع شوب توم جيم Shop2 Game.

إدخال اسم الدولة المقيم بها بالإضافة إلى الكود.

يجب البحث أولا عن لعبة فرى فاير، ثم بعد ذلك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

إدخال رقم iD المعرف الخاص بك.

يجب إدخال عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها، سوف ترسل إليك رسالة تؤكد عملية الشراء، ويمكنك الدخول بعد ذلك إلى اللعبة للتأكيد أنه تم توفير الجواهر باللعبة.

طريقة شحن جواهر فرى فاير

كما يمكن شن الألاف من الجواهر من خلال موقع غارينا، وهو الموقع الرسمي للشحن، كل ما على اللاعب فعله هو الدخول على الموقع، واختيار الدولة، ثم إدخال أى دى اللاعب واختيار حزمة الجواهر، ومن ثم يتم طريقة الدفع المتاحة لديه، وتأكيد الشحن.

وبذلك يمكنك شحن جواهر فرى فاير، والجدير بالذكر أن يمكن تحميل لعبة فرى فاير من خلال متجر جوجل بلاي، ومن الضروري توفير مساحة كافية ليتم تحميلها على أجهزة الموبايل والكمبيوتر.