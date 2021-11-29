جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ديلى تراست" النيجيرى، عن بيان للناطق باسم هيئة السجون، فرانسيس أنيبور، قوله إن 11 شخصًا قتلوا فى الهجوم المسلح الذى استهدف سجن جوس، مساء أمس الأحد، موضحًا أن من بين الضحايا 9 سجناء وحارس شرطة، وأحد المهاجمين، وأصيب 7 أشخاص، بينهم 6 سجناء.
وأشار أنيبور إلى أن مسلحين هاجموا بأسلحة ثقيلة الحرس الأمنى الموجود فى السجن، ودارت بين الطرفين معركة شرسة، مضيفًا : "للأسف، قُتل أحد أفراد قوات السجن، بينما قتل 9 سجناء".
وأضاف : "فرد أمن آخر بالسجن تعرض للإصابة بطلقات نارية، إضافة إلى 6 سجناء فى الهجوم".
وأوضح أنيبور أن منفذى الهجوم وكذلك 262 مسجونًا قد هربوا قبل وصول تعزيزات لقوات حماية السجن، مشيرًا إلى أنه تم إعادة ضبط 10 سجناء، ويتبقى 252 مسجونًا هاربًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 11 شخصا وهروب 262 سجينا بهجوم مسلح على سجن فى نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.