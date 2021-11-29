جدة - نرمين السيد - وقال الأعرجى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الاثنينـ إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق فى حادث اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى تضم وزراء ومسئولين أمنيين لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التى تقف وراء هذا الهجوم الإرهابى"، مشيرا إلى أن اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوى الاختصاصات لاستكمال مقتضيات التحقيق.
وأشار إلى أن الهجوم الذى استهدف رئيس الوزراء العراقى تم بإلقاء مقذوفين من طائريتن مسيرتين أحدهما انفجر على سطح منزل الكاظمى والثانى لم ينفجر بعد.
وكان الكاظمى قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء ببغداد، فى السابع من شهر نوفمبر الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئول عراقى: طائرتان مسيرتان وراء الهجوم على منزل رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.