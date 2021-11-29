مسئول عراقى: طائرتان مسيرتان وراء الهجوم على منزل رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وقال الأعرجى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الاثنينـ إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق فى حادث اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى تضم وزراء ومسئولين أمنيين لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التى تقف وراء هذا الهجوم الإرهابى"، مشيرا إلى أن اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوى الاختصاصات لاستكمال مقتضيات التحقيق.

وأشار إلى أن الهجوم الذى استهدف رئيس الوزراء العراقى تم بإلقاء مقذوفين من طائريتن مسيرتين أحدهما انفجر على سطح منزل الكاظمى والثانى لم ينفجر بعد.

وكان الكاظمى قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء ببغداد، فى السابع من شهر نوفمبر الجارى.