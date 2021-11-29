بايدن: نحتاج لأسابيع لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إننا نحتاج لأسابيع لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك الأدوات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال بايدن فى كلمة له بشأن متحور كورونا الجديد، إن الإعلان السريع عن متحور جنوب إفريقيا يساعدنا كثيرا فى مواجهة كورونا. وأكد بايدن أن الحصول على اللقاحات كاملة أهم طريقة لمواجهة متحورات كورونا، مشددا "سنحارب متحور كورونا الجديد وسننتصر عليه".

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