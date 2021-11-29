الصحة السويدية ترصد أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان حسبما أفادت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية، اليوم الاثنين، أن المصاب عاد مؤخرًا من جنوب إفريقيا، موضحة أنه جرى أخذ عينة منه منذ أكثر من أسبوع، قبل التحقق من نتيجتها اليوم.

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