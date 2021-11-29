كندا تدعم تطوير اتفاقية عالمية جديدة بشأن التأهب للأوبئة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة الكندى جان إيف دوكلوس، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم تطوير اتفاقية عالمية جديدة بشأن التأهب للوباء والاستجابة لها والتى ستتم مناقشتها فى اجتماع خاص لجمعية الصحة العالمية فى وقت لاحق اليوم.





وهذه هى المرة الثانية فقط فى تاريخها التى تعقد فيها المجموعة قمة طارئة من هذا النوع، وإذا وافقت الدول الأعضاء فإن الجمعية ستعمل على تطوير ما يمكن أن يكون بمثابة معاهدة دولية بشأن التأهب للوباء. وتكمن الفكرة فى منع حدوث أزمة عالمية أخرى مثل الأزمة التى أحدثها (كوفيد-19) وسلالاته الجديدة الأكثر قابلية للانتقال. وأضاف دوكلوس، الذى سيعمل كمندوب رئيسى للحكومة الفيدرالية - فى تصريحات للصحفيين- إن الاتفاقية ستساعد البلدان على التعاون وستسمح لكندا بمشاركة خبراتها بسهولة أكبر على المسرح العالمى. وتقول مجموعة العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الملف إن على الحكومات أن تنظر فى تطوير الاتفاقية جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتعزيز اللوائح الصحية الدولية الحالية.

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