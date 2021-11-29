وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن الاحتلال ارتكب الكثير من الاعتداءات على المسجد الإبراهيمى، فضلا عن الاعتداءات اليومية بحق المصلين وزوار المسجد من سياسة التفتيش والحواجز المنتشرة، والمضايقات وسياسة التهويد المستمرة، وآخرها ذهاب الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج للمسجد خلال عيد الأنوار اليهودى.
ويقع المسجد الإبراهيمى فى البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلى، ويستعمر فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالى 1500 جندى من قوات الاحتلال.
وإثر المجزرة، التى ارتكبها باروخ جولدشتاين عام 1994 فى الحرم الإبراهيمى، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا، أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمى والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق فى الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة "شمغار"، وخرجت فى حينه بعدة توصيات، منها: تقسيم الحرم الإبراهيمى إلى قسمين، وفرضت واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين فى البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم، وأعطت للاحتلال الحق فى السيادة على الجزء الأكبر منه، حوالى 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى مرات عديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف الفلسطينية: قوات الاحتلال منعت الأذان فى المسجد الإبراهيمى 525 مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.