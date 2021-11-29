بوتين يشدد على حكام الأقاليم تطبيق إجراءات احتواء تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، المسؤولين فى الأقاليم بالإشراف شخصيا على تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بوباء "كورونا"، مشددا على ضرورة زيادة معدلات التطعيم فى تلك الأقاليم.





وقال بوتين -وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين- "نوصى كبار المسؤولين (رؤساء الهيئات التنفيذية العليا لسلطة الدولة) فى مقاطعات روسيا الاتحادية، بالإشراف على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، التى تم اتخاذها فى وقت سابق، الهادفة إلى منع تفشى الوباء، والعمل على زيادة معدل التطعيم لدى السكان".

وطلب بوتين، فى أكثر من مناسبة من حكام الأقاليم، أن يجرى كل منهم تقييما خاصا للوضع الوبائى فى الإقليم الذى يشرف عليه ويتخذ الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.

وفى السياق، سجلت السلطات الصحية فى روسيا 33548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1224 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع إجمالى عدد الإصابات منذ بداية تفشى فيروس كورونا إلى 9 ملايين و570 ألف إصابة، وتعافى حتى الآن 8 ملايين و268 ألف شخص، بينما بلغت حصيلة الوفيات 272 ألف حالة وفاة.