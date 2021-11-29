وظائف معهد الإدارة والتشييد 1443 لحملة الكفاءة والثانوية للرجال براتب يصل إلى 4 آلاف ريال

في الآونة الأخيرة وجدنا أن هناك حرص واضح من جانب الحكومة السعودية بمواجهة أزمة البطالة داخل أراضيها والقضاء عليها، وهذا يظهر بشكل واضح في تعاونها مع أحد المؤسسات لتقديم فرص عمل متنوعة للشباب، وعلى هذا الأساس سنقوم بعرض كل ما يدور حول وظائف معهد الإدارة والتشييد 1443 داخل هذا المقال، حيث أعلن المركز عن فتح باب التدريب ومميزات رائعة للمتدربين.

وظائف معهد الإدارة والتشييد 1443

قامت الحكومة السعودية بالتعاون مع هيئة الإدارة والتشييد لتقديم وظائف مناسبة لعددًا من الفئات التي لا تستطيع أن تجد فرصة مناسبة للعمل، لكن حددت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، لكي يتم قبوله في تلك الدورات التدريبية والتي تمكنه من الحصوا على الوظائف مباشرة أثناء التدريب، وإليكم هذه الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم لهذه الوظائف شهادة الكفاءة المتوسطة، أو شهادة الأول الثانوي على أقل تقدير.

كما يجب أن يكون المتقدم للوظيفة ذكرًا، وذلك يرجع إلى أن جميع الوظائف المطروحة خلال هذه الفترة تناسب الذكور فقط، ومن الوظائف المتاحة، مشرف بناء المدينة، وظائف في قسم الرسم المعماري، وظيف مشرف في البناء المعماري.

يذكر أن الوظائف المتاحة هي مراقبة الإنشاءات المعمارية و مراقبة الإنشاءات المدينة.

كيفية التسجيل في وظائف المعهد الجديدة 1443

تتم عملية التسجيل في الدورة التدريبية للفصل الثاني في معهد الإدارة والتشييد 1443 للرجال ، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية للهيئة العامة للتدريب المهني والتقني عبر الانترنت، وذلك يتم عن طريق الذهاب إلي معهد الإدارة العامة.

ومن بعدها يقوم المتقدم باختيار الخدمات الالكترونية.

ثم تأتي خطوة قبولي واختيار البرنامج المناسب له، حتى تتم عملية التسجيل في التقديم بصورة صحيحة دون أي أخطاء.

شهادة معتمدة بدرجة الدبلوم.

يمكن للمتدرب أن يواصل التدريب بالكلية التقنية.

مكافأة شهرية بمبلغ 800 ريال.

فرص التوظيف أثناء التدريب براتب شهري يصل إلى 4,000 ريال.

المميزات التي سيحصل عليها المتدرب

وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم كل ما يخص وظائف معهد الإدارة والتشييد 1443، حيث قمنا بعرض أهم الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم، وبناء عليها يتم قبول تسجيله في هذه الوظائف، والتي تتم بصورة إلكترونية بسيطة، وهذا ما قمنا بعرضه داخل هذا المقال أيضًا.