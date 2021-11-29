ننشر لكم جدول مباريات كأس العرب قطر 2021 ومواعيد مباريات الثلاثاء في اليوم الأول لكأس العرب والمقام حاليا في قطر، تدخل المنتخبات العربية تلك البطولة وعينها على تحقيق مراكز متقدمة في ظل استعداد تلك المنتخبات للمراحل الفاصلة في تصفيات كأس العالم، ومايعزز من أهمية بطولة كأس العرب كونها تتم تحت مظلة الإتحاد الدولي لكرة القدم.

جدول مباريات كأس العرب قطر 2021

تبدأ بطولة كأس العرب 2021 بوجود 16 منتخب عربي، وتم توزيع المنتخبات العربية على أربعة مجموعات وهي.

المجموعة الأولى (قطر والعراق وعمان والبحرين)

(قطر والعراق وعمان والبحرين) المجموعة الثانية (تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)

(تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا) المجموعة الثالثة (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)

(المغرب والسعودية والأردن وفلسطين) المجموعة الرابعة (مصر والجزائر ولبنان والسودان)

يذكر أن نحو تسعة منتخبات قد تأهلت بشكل مباشر من أجل أن تشارك في كأس العرب بينما نجحت كلا من لبنان والأردن وسوريا وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين في اللحاق بالمنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب.

موعد مباريات الثلاثاء في كأس العرب

تقام الثلاثاء أربع مباريات في كأس العرب، ويلتقي منتخب تونس بمنتخب موريتانيا في الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي العراق عمان في الرابعة مساء، تلتقي قطر البحرين في السابعة والنصف مساء، بينما تلتقي الإمارات سوريا في العاشرة مساء.

كأس العرب بروفة كأس العالم المقبلة

يذكر أن كأس العرب المقامة حاليا في قطر تعد بمثابة البروفة استعدادا لبطولة كأس العالم المقرر لها في قطر، من هنا يجد المنظمين لتلك البطولة فرصة قوية من أجل التحضير لإستضافة كأس العالم ومن اجل التأكيد على جاهزية الدوحة لإستضافة كأس العالم المقبلة.

كان رئيس الاتحاد الدولي قد أكد ثقته الكاملة في قدرة قطر على تنظيم كأس العرب بشكل مميز لينعكس على ثقة العالم كله في قدرة قطر على استضافة كأس العالم المقبلة، حيث تعد بطولة كأس العرب بمثابة الاستعداد الجيد لكأس العالم وسط تنافس قوي بين المنتخبات العربية.

ومايعزز قوة بطولة كأس العرب هو قوة جوائزها المالية بالنسبة للبطل والوصيف وهو الأمر الذي سيجعل هناك اهتمام إعلامي كبير على كل الجوانب الإعلامية والرياضية في العالم كله وكذلك في منطقة الخليج العربي.