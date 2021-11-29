موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021/12/01 والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع

بعد المسيرة الرائعة للأخضر السعودي في تصفيات المونديال، تترقب جماهير المملكة موعد مباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، في كأس العرب النسخة العشرة قطر 2021، يدخل المنتخب السعودي اللقاء وهدفه الفوز وتحقيق بداية جيدة في البطولة، التي يحمل لقبها مرتين ويأتي في المرتبة الثانية من حيث ترتيب الدول الحاصلة على لقب البطولة، بعد المنتخب العراقي الذي حصل على اللقب 4 مرات سابقة، السعودية شاركت في البطولة في 6 نسخ قبل هذا النسخة لعب خلالها 27 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة بنسبة نجاح 64% وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.موعد مباراة السعودية والأردن
- السابعة مساء بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- الثامنة مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.
- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، قطر، البحرين، الكويت.
- الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
يأمل المنتخب الوطني الأردني في تحقيق لقب كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، فهو يمتلك رقم متميز في البطولة فالأردن أكثر البلاد مشاركة في كأس العرب، فقد شارك 8 مرات في البطولة وهذه النسخة تعد المرة التاسعة، التي يشارك بها ويأمل في تحقيق الفوز اليوم أمام المنتخب السعودي، المرشح الأول للصعود عن المجموعة الثالثة بجوار المنتخب المغربي.منتخبات المجموعة الثالثة
تضم المجموعة الثالثة أربع منتخبات هي ” السعودية، الأردن، المغرب، فلسطين”.أرقام وإحصائيات حول بطولة كأس العرب
- أقيمت أول بطولة في لبنان عام 1963 بمشاركة 5 منتخبات ” لبنان، سوريا، تونس، الكويت، الأردن”.
- أكثر المنتخبات فوزاً باللقب المنتخب العراقي برصيد 4 بطولات.
- الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب هو اللاعب الليبي “علي البسكي” برصيد 16 هدف.
- النسخة الحالية هي النسخة العاشرة وتعد أكبر نسخة من حيث عدد الدول المشاركة 16 دولة عربية.
|المباراة
|السعودية * الأردن
|البطولة
|الجولة الأولى من مباريات كأس العرب قطر 2021
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء الموافق 2021/12/01 الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، الأردن
|الملعب
|ملعب أستاد المدينة التعليمية
|القنوات الناقلة
|قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس القطرية
الوسوم
بعد المسيرة الرائعة للأخضر السعودي في تصفيات المونديال، تترقب جماهير المملكة موعد مباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، في كأس العرب النسخة العشرة قطر 2021، يدخل المنتخب السعودي اللقاء وهدفه الفوز وتحقيق بداية جيدة في البطولة، التي يحمل لقبها مرتين ويأتي في المرتبة الثانية من حيث ترتيب الدول الحاصلة على لقب البطولة، بعد المنتخب العراقي الذي حصل على اللقب 4 مرات سابقة، السعودية شاركت في البطولة في 6 نسخ قبل هذا النسخة لعب خلالها 27 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة بنسبة نجاح 64% وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.موعد مباراة السعودية والأردن
- السابعة مساء بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- الثامنة مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.
- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، قطر، البحرين، الكويت.
- الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
يأمل المنتخب الوطني الأردني في تحقيق لقب كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، فهو يمتلك رقم متميز في البطولة فالأردن أكثر البلاد مشاركة في كأس العرب، فقد شارك 8 مرات في البطولة وهذه النسخة تعد المرة التاسعة، التي يشارك بها ويأمل في تحقيق الفوز اليوم أمام المنتخب السعودي، المرشح الأول للصعود عن المجموعة الثالثة بجوار المنتخب المغربي.منتخبات المجموعة الثالثة
تضم المجموعة الثالثة أربع منتخبات هي ” السعودية، الأردن، المغرب، فلسطين”.أرقام وإحصائيات حول بطولة كأس العرب
- أقيمت أول بطولة في لبنان عام 1963 بمشاركة 5 منتخبات ” لبنان، سوريا، تونس، الكويت، الأردن”.
- أكثر المنتخبات فوزاً باللقب المنتخب العراقي برصيد 4 بطولات.
- الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب هو اللاعب الليبي “علي البسكي” برصيد 16 هدف.
- النسخة الحالية هي النسخة العاشرة وتعد أكبر نسخة من حيث عدد الدول المشاركة 16 دولة عربية.
|المباراة
|السعودية * الأردن
|البطولة
|الجولة الأولى من مباريات كأس العرب قطر 2021
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء الموافق 2021/12/01 الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، الأردن
|الملعب
|ملعب أستاد المدينة التعليمية
|القنوات الناقلة
|قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس القطرية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021/12/01 والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.