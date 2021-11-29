قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية.. رونالدو يهاجم رئيس الجائزة

هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" بشكل حاد، في منشور مثير للجدل، قبل ساعات من تسليم جائزة الكرة الذهبية.

وكان رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، باسكال فيريه، قد صرح قبل أيام بأن رونالدو لديه هدف رئيسي قبل الاعتزال، وهو تحقيق عدد كرات ذهبية أكثر من غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن رونالدو حقق الكرة الذهبية 5 مرات في تاريخه، بينما حققها ميسي 6 مرات، ويعتبر المرشح الأبرز لتحقيقها مرة سابعة مساء الاثنين.

وقال فيريه لصحيفة "نيويورك تايمز": "رونالدو لديه طموح وحيد وهو تحقيق كرات ذهبية أكثر من ميسي قبل الاعتزال. أعلم ذلك لأنه أخبرني شخصيا".

رد قاسي

ولكن رونالدو جاء برد قاسي، على صفحته بتطبيق إنستغرام، اتهم فيه فيريه "بالكذب".

وكتب رونالدو: "فيريه كذب واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمجلة التي يعمل بها. من غير المقبول أن يقوم شخص مسؤول على جائزة مرموقة مثل هذه بالكذب بهذا الشكل".

وأضاف: "أنا دائما ما أهنئ الفائز بالجائزة، فهذه هي الروح الرياضية التي كانت حاضرة طوال مسيرتي، أنا لست ضد أي أحد، وأحقق الألقاب دائما لنفسي وللنادي الذي أمثله".

وعن "الطموح الأكبر" له، قال رونالدو ردا على فيريه: "طموحي الأكبر هو تحقيق الألقاب للنادي الذي أمثله ولمنتخب بلادي. طموحي الأكبر هو أن أكون مثالا يحتذى به لكل من يطمح أن يكون لاعب كرة قدم".