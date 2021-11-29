الكويت تدين اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلى الحرم الإبراهيمى فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة ــ فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الكويتية- إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا فى محاولة تهويد الحرم الإبراهيمى وتكريس السيطرة عليه واستمرارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على حقوق الشعب الفلسطينى ومقدساته.

وناشدت الوزارة، المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلى على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطينى.