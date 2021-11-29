اجتماع وزراء صحة الدول السبع الكبرى للتنسيق بشأن متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة فى الحكومة الإيطالية روبرتو سبيرانتسا عن عقد اجتماع وزارى، اليوم الإثنين، لوزراء صحة الدول السبع الصناعية الكبرى بغرض "التباحث والتنسيق" بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون).





وقال سبيرانتسا، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، إن وزراء الصحة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيجتمعون معا لبحث جميع جوانب متحور أوميكرون.

وقال الوزير الإيطالى: "ما نقوم به هو شراء الوقت وإبطاء انتشار المتحور حتى يتمكن علماؤنا من دراسته. علينا معرفة ما إذا كان أوميكرون هو الأسرع انتشارا حقا، وما إذا سيتجاوز متحور دلتا فى النهاية، وهل سيضعف الحماية التى توفرها اللقاحات. من وجهة نظرنا نرى أن اللقاحات لا تزال ناجحة، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت للتأكد من ذلك".

وأشار الوزير الإيطالى إلى أن وزراء الصحة سيتبادلون كل المعلومات المتوفرة لديهم عن أوميكرون، وكذلك سيناقشون آلية كوفاكس، وهو برنامج المساعدة الأممى، الذى بفضله سيكونون قادرين على تقديم اللقاحات إلى البلدان الفقيرة والتى ينبغى أن تمضى قدما بقوة فى عملية التطعيم.

وأضاف سبيرانتسا أن هذه هى المرة الأولى التى يكون فيها مثل هذا التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبى بشأن المتحور الجديد، حيث تعلم الجميع أنه لا فائدة من إغلاق دولة واحدة فقط لحدودها.