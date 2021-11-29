مقتل 10 أشخاص وفرار 262 سجينا خلال هجوم لمسلحين على سجن وسط...

أفاد مسؤولون اليوم الاثنين، بأن حارسا واحدا وتسعة سجناء قتلوا، وفر 262 سجينا خلال هجوم لمسلحين على سجن في وسط نيجيريا.
وقال المسؤولون، حسب "رويترز" إن مسلحين أطلقوا سراح أكثر من 262 نزيلا خلال هجوم على سجن في مدينة جوس بوسط نيجيريا.
من جهتها قالت مصلحة السجون في بيان إن "المهاجمين فتحوا النار على الحراس مساء الأحد في معركة بالرصاص أسفرت عن مقتل حارس وتسعة سجناء".
وأضاف البيان "بعض المهاجمين وإجمالي 262 نزيلا فروا في الاشتباك قبل أن تأتي تعزيزات أمنية للمكان".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على عن الهجوم الذي وقع في عاصمة ولاية بلاتو، وتنتشر في المناطق الواقعة في الشمال، جماعات مسلحة وقطاع طرق.
وفي الشهر الماضي هاجم مسلحون سجنا في ولاية أويو وأطلقوا سراح أكثر من 800 سجين.
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