طريقة تفعيل محفظة الراجحي وشروط فتح محفظة في مصرف الراجحي مباشر

طريقة تفعيل محفظة الراجحي حيث إن مؤشرات البحث في متصفح جوجل خلال الساعات الماضية قد تصدرها محفظة الراجحي وطريقة فتح محفظة في مصرف الراجحي. والتي تعد من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للاستثمار والتداول الآمن لعملائهم المميزين.

طريقة تفعيل محفظة الراجحي

قبل أي شيء فإن مصرف الراجحي يسعى لإرضاء جميع عملاؤه وذلك من خلال تقديم الكثير من الخدمات المصرفية لهم. وأولهم الحسابات الجارية وحسابات التوفير وأهمهم منح قروض شخصية بأقل فوائد وأقل شروط. ويقدم للمستثمرين العديد من الخدمات في أسواق الأسهم السعودية. وأيضا من بين هذه الخدمات توفير فتح محفظة في مصرف الراجحي والاستفادة منها في خدمات التداول وشراء وبيع اسهم الشركات السعودية. واليكم طريقة فتح محفظة في مصرف الراجحي:

أولا من خلال رابط مصرف الراجحي مباشرة. حيث يمكنك الدخول علي الموقع الرسمي للراجحي وبذلك يمكنك الدخول مباشرة علي المحفظة وتفعيلها من خلال بعض الخطوات.

ثانيا عن طريق اشتراكك في الاكتتاب من أي شركة من اختيارك ومن ثم تمتلك اسهما في هذه الشركة وبعدها يتم أبلاغ خدمة عملاء المصرف ويتم بعدها تفعيل محفظة استثمارية افتراضية خاصة بك تلقائيا.

ثالثا من خلال إيداع مبلغ من المال في حسابك في المصرف وبكل سهولة تقديم طلب لفتح محفظة خاصة بك.

شروط فتح محفظة في بنك الراجحي

علي المتقدم أن يكون شخص عاقل بالغ ولا يقل عمره عن 18 عاما. أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية. أن يكون مسجل بمنصة أبشر الإلكترونية. وان يمتلك بطاقة سارية. أيضا يجب علي العميل فتح أو تفعيل محفظة أفتراضية في مصرف الراجحي وذلك من خلال شراء أو بيع أسهم أو عن طريق الاكتتاب أو إيداع مبلغ في حسابة الخاص. يجب علي العميل أن يوقع علي أوراق تفيد بان المصرف لن يتحمل أي خسائر قد تحدث للعميل أثناء تداوله للأسهم. يسمح للمصرف بإلغاء هذه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل في أي وقت. يجب ربط المحفظة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بك لتفعيل الاتصال وإرسال واستقبال الرسائل والإشعارات التي يرسلها إليك المصرف.