التسجيل في اختبار الرخص المهنية التخصصي عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم فتخ التسجيل في اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، لخوض الاختبار التخصصي من خلال الدخول على نظام الرخصة المهنية من موقعها الإلكتروني الرسمي، واتباع تعليمات التسجيل والتي سيتم استكمالها عبر خدمات موقع قياس، حيث قالت الهيئة أن التسجيل متاح للجميع باستثناء مجتازي الاختبار التخصصي الذي حرى في السابق خلال شهر يناير 2021، وقد تم التشديد على راغبي اجتياز الاختبار الحصول على جرعات اللقاح وظهور الحالة الصحية تحت اسم محصن في تطبيق توكلنا.

كيفية التسجيل في اختبار الرخص المهنية

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه سيتم فتح التسجيل في اختبار الرهصة المهنية التخصصي للمجتازين في السابق بداية من يوم 12 ديسمبر 2021، وقد بدأت التساؤلات حول كيفية تسجيل طلب اختبار الرخصة المهنية التخصصي للمعلمين والمعلمات، والطريقة التي يجب اتباعها في تلك الحالة، وما هي المواعيد التي يجب على المقبلين على التسجيل الالتزام بها، حيث أنه من الاختبارات الضرورية التي تمكن المعلم من الحصول على الرخص والترقيات وتأدية مهام المهنة.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

خطوات تسجيل اختبار الرخصة المهنية لا تختلف كثيرا عن طريقة التسجيل في اختبار المركز الوطني قياس، كما يلي:

الدخول على رابط نظام الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.

يتم اختيار الاختبارات .

اختيار الاختبار التخصصي.

تبدأ خطوات التسجيل ومنها اختيار الموعد أو التاريخ والمقر.

يحصل المتقدم بعد تعبئة البيانات على تفاصيل حجزه قبل موعد الاختبار بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

يحب التوجه وفق تلك البيانات لأداء الاختبار.

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية

من المقرر بدء التسجيل بتاريه 29 نوفمبر 2021 أي من اليوم الإثنين، لمن لم يتقدم للاختبار الذي جرى في يناير الماضي، ولما اجتاز الاختبار التخصصي سيكون متاح له تسجيل طلب في 12 يناير وفق الألية والشروط التي حددتها اللائحة لعدد مرات الدخول إلى اختبارات الرخص المهنية.

رسوم تسجيل اختبار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقومي التعليم عن قيمة رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والراغبين في شغل الوظائف التعليمية من الخريجين والخريجات الجدد، حيث تكون الرسوم 100 ريال للاختبار التربوي التخصصي، و 100 ريال للاختبار العام، و 100 ريال لاستخراج الرخصة، وتكون تكلفة إعادة الاختبار 200 ريال.