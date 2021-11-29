سر لا يعرفه احد عن كابل USB وصلة الشحن لشحن السريع في اقل من ساعة في هواتف ذكية

في عصرنا الذي يسير بخطى سريعة أصبح الشحن السريع للهواتف الذكية أمرًا ضروريًا، الشحن السريع للهواتف المحمولة ليس أمرًا بسيطًا ولكن الطرق التالية ستساعدك على تسريع سرعة شحن هواتف Android إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي أكثر من المتوسط فقد لا تدوم بطارية هاتفك طوال اليوم، قد لا يكون لديك الوقت الكافي لشحن هاتفك لأنك بحاجة إليه ولكن من خلال الطرق التالية ستتمكن من تسريع سرعة شحن هاتف Android الخاص بك. تسريع شحن بطارية الهاتف الذكي تفعيل وضع الطيران: تعد إشارة الشبكة أحد العوامل التي يمكن أن تستمد الطاقة من بطارية الهاتف المحمول، كلما كانت تغطية الشبكة أسوأ زادت سرعة استهلاك البطارية، إذا كانت تغطية الشبكة في منطقتك ضعيفة فسوف يستغرق شحن هاتفك وقتًا أطول وذلك لأن إشارة الشبكة تستهلك طاقة البطارية حتى عندما يكون الهاتف قيد الشحن. يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع الهاتف في وضع الطائرة قبل توصيله بالشاحن يساعد ذلك في تسريع وقت شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 25٪، لوضع هاتفك في وضعية الطيران، قم بسحب الشاشة الأسفل لإظهار شريط الإشعارات. ثم قم بالنقر على رمز وضع الطيران كما في الصورة أدناه. أو يمكنك فعل ذلك عن طريق الإعدادات Settings ثم الشبكة والإنترنت Wireless & Network ثم تفعيل وضع الطيران Airplane Mode.

تعد إشارة الشبكة أحد العوامل التي يمكن أن تستمد الطاقة من بطارية الهاتف المحمول، كلما كانت تغطية الشبكة أسوأ زادت سرعة استهلاك البطارية، إذا كانت تغطية الشبكة في منطقتك ضعيفة فسوف يستغرق شحن هاتفك وقتًا أطول وذلك لأن إشارة الشبكة تستهلك طاقة البطارية حتى عندما يكون الهاتف قيد الشحن. يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع الهاتف في وضع الطائرة قبل توصيله بالشاحن يساعد ذلك في تسريع وقت شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 25٪، لوضع هاتفك في وضعية الطيران، قم بسحب الشاشة الأسفل لإظهار شريط الإشعارات. ثم قم بالنقر على رمز وضع الطيران كما في الصورة أدناه. أو يمكنك فعل ذلك عن طريق الإعدادات Settings ثم الشبكة والإنترنت Wireless & Network ثم تفعيل وضع الطيران Airplane Mode. إغلاق الهاتف: من أسرع الطرق للمساعدة في تسريع شحن هاتفك إيقاف تشغيله ، فعند إيقاف تشغيل الهاتف لن يكون هناك استهلاك للطاقة داخل البطارية، لذلك سوف يتم شحنها قريبا ولكن بالطبع فإن إيقاف تشغيل الهاتف أثناء الشحن له أيضًا بعض العيوب مثل عدم القدرة على الرد على المكالمات أو استخدام الهاتف ومع ذلك إذا كنت تريد الخروج بسرعة وكانت طاقة بطارية هاتفك منخفضة فيمكنك إيقاف تشغيله لفترة قصيرة للحصول على طاقة البطارية بسرعة.

من أسرع الطرق للمساعدة في تسريع شحن هاتفك إيقاف تشغيله ، فعند إيقاف تشغيل الهاتف لن يكون هناك استهلاك للطاقة داخل البطارية، لذلك سوف يتم شحنها قريبا ولكن بالطبع فإن إيقاف تشغيل الهاتف أثناء الشحن له أيضًا بعض العيوب مثل عدم القدرة على الرد على المكالمات أو استخدام الهاتف ومع ذلك إذا كنت تريد الخروج بسرعة وكانت طاقة بطارية هاتفك منخفضة فيمكنك إيقاف تشغيله لفترة قصيرة للحصول على طاقة البطارية بسرعة. تفعيل وضعية الشحن: عندما تقوم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك فإن جهاز Android الخاص بك يسمح لك باختيار نوع الاتصال الذي تريده وضع الشحن فقط هو أفضل وضع لشحن الهاتف من خلال الكمبيوتر إذا لم يتم تمكين وضع الشحن فيمكنك تنشيطه من خلال الإعدادات ثم النقر فوق الجهاز المتصل ثم النقر فوق تفضيلات USB في الخيارات الحالية تأكد من تمكين الخيار لتمكين التبديل بين أجهزة الشحن المتصلة (إذا كان جهازك متصلاً عبر كابل USB فيمكنك تعديل هذا الخيار.

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في عصرنا الذي يسير بخطى سريعة أصبح الشحن السريع للهواتف الذكية أمرًا ضروريًا، الشحن السريع للهواتف المحمولة ليس أمرًا بسيطًا ولكن الطرق التالية ستساعدك على تسريع سرعة شحن هواتف Android إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي أكثر من المتوسط فقد لا تدوم بطارية هاتفك طوال اليوم، قد لا يكون لديك الوقت الكافي لشحن هاتفك لأنك بحاجة إليه ولكن من خلال الطرق التالية ستتمكن من تسريع سرعة شحن هاتف Android الخاص بك. تسريع شحن بطارية الهاتف الذكي تفعيل وضع الطيران: تعد إشارة الشبكة أحد العوامل التي يمكن أن تستمد الطاقة من بطارية الهاتف المحمول، كلما كانت تغطية الشبكة أسوأ زادت سرعة استهلاك البطارية، إذا كانت تغطية الشبكة في منطقتك ضعيفة فسوف يستغرق شحن هاتفك وقتًا أطول وذلك لأن إشارة الشبكة تستهلك طاقة البطارية حتى عندما يكون الهاتف قيد الشحن. يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع الهاتف في وضع الطائرة قبل توصيله بالشاحن يساعد ذلك في تسريع وقت شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 25٪، لوضع هاتفك في وضعية الطيران، قم بسحب الشاشة الأسفل لإظهار شريط الإشعارات. ثم قم بالنقر على رمز وضع الطيران كما في الصورة أدناه. أو يمكنك فعل ذلك عن طريق الإعدادات Settings ثم الشبكة والإنترنت Wireless & Network ثم تفعيل وضع الطيران Airplane Mode.

تعد إشارة الشبكة أحد العوامل التي يمكن أن تستمد الطاقة من بطارية الهاتف المحمول، كلما كانت تغطية الشبكة أسوأ زادت سرعة استهلاك البطارية، إذا كانت تغطية الشبكة في منطقتك ضعيفة فسوف يستغرق شحن هاتفك وقتًا أطول وذلك لأن إشارة الشبكة تستهلك طاقة البطارية حتى عندما يكون الهاتف قيد الشحن. يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع الهاتف في وضع الطائرة قبل توصيله بالشاحن يساعد ذلك في تسريع وقت شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 25٪، لوضع هاتفك في وضعية الطيران، قم بسحب الشاشة الأسفل لإظهار شريط الإشعارات. ثم قم بالنقر على رمز وضع الطيران كما في الصورة أدناه. أو يمكنك فعل ذلك عن طريق الإعدادات Settings ثم الشبكة والإنترنت Wireless & Network ثم تفعيل وضع الطيران Airplane Mode. إغلاق الهاتف: من أسرع الطرق للمساعدة في تسريع شحن هاتفك إيقاف تشغيله ، فعند إيقاف تشغيل الهاتف لن يكون هناك استهلاك للطاقة داخل البطارية، لذلك سوف يتم شحنها قريبا ولكن بالطبع فإن إيقاف تشغيل الهاتف أثناء الشحن له أيضًا بعض العيوب مثل عدم القدرة على الرد على المكالمات أو استخدام الهاتف ومع ذلك إذا كنت تريد الخروج بسرعة وكانت طاقة بطارية هاتفك منخفضة فيمكنك إيقاف تشغيله لفترة قصيرة للحصول على طاقة البطارية بسرعة.

من أسرع الطرق للمساعدة في تسريع شحن هاتفك إيقاف تشغيله ، فعند إيقاف تشغيل الهاتف لن يكون هناك استهلاك للطاقة داخل البطارية، لذلك سوف يتم شحنها قريبا ولكن بالطبع فإن إيقاف تشغيل الهاتف أثناء الشحن له أيضًا بعض العيوب مثل عدم القدرة على الرد على المكالمات أو استخدام الهاتف ومع ذلك إذا كنت تريد الخروج بسرعة وكانت طاقة بطارية هاتفك منخفضة فيمكنك إيقاف تشغيله لفترة قصيرة للحصول على طاقة البطارية بسرعة. تفعيل وضعية الشحن: عندما تقوم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك فإن جهاز Android الخاص بك يسمح لك باختيار نوع الاتصال الذي تريده وضع الشحن فقط هو أفضل وضع لشحن الهاتف من خلال الكمبيوتر إذا لم يتم تمكين وضع الشحن فيمكنك تنشيطه من خلال الإعدادات ثم النقر فوق الجهاز المتصل ثم النقر فوق تفضيلات USB في الخيارات الحالية تأكد من تمكين الخيار لتمكين التبديل بين أجهزة الشحن المتصلة (إذا كان جهازك متصلاً عبر كابل USB فيمكنك تعديل هذا الخيار.



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