انطلاق حفل الكرة الذهبية.. والعالم يحبس أنفاسه

بدأت مراسم حفل بالون دور لعام 2021، حيث تتجه أنظار العالم إلى مسرح شاتاليه في باريس، حيث سيتم تتويج أفضل لاعب كرة قدم في العالم بالكرة الذهبية، في سباق هو الأكثر إثارة على الجائزة منذ أعوام.

ووصلت الكرة الذهبية إلى مقر الحفل على متن سيارة رياضية فخمة، يقودها شخصان يخفيان وجهيهما بالخوذة الواقية.

وفي بداية الحفل، جرى تتويج لاعب برشلونة بيدري، البالغ من العمر 19 عاما، بجائزة الكرة الذهبية للشباب. كما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم.

وفيما يخص جائزة الكرة الذهبية، فالسباق أصبح شبه "محصور" بين النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وليفاندوفسكي، حيث تكثر التكهنات والتسريبات التي تتوقع فوز واحد على حساب الآخر في اليوم الأخير، فيما يترقب ملايين العرب مركز النجم المصري محمد صلاح في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

ومع الغموض الذي يخيم على هوية الفائز الجديد، خرج رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الجهة المنظمة للجائزة، بتصريحات "نارية" تلمح للفائز الجديد بـ "الكرة الذهبية".

وقال فيريه": "اللاعب الفائز يعلم بأنه حقق الجائزة الآن، فقد قمنا بسرية تامة بلقائه للحديث عن الفوز".

وأضاف فيريه: "لم ينتبه لنا أحد أثناء تواجدنا معه.. لقد كان سعيدا جدا بفوزه بالجائزة الكبيرة"، وفقا لموقع "تيلي فوت" الفرنسي.

وحاولت الجماهير دراسة ملامح ميسي وليفاندوفسكي، خلال خوضهما مباراتي فرقيهما باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، لرصد ملامح الحزن أو الفرح، ولكن الأمور لا زالت ضبابية.

وستمنح "فرانس فوتبول" الكرة الذهبية للاعب الأفضل في حفل ضخم مساء الاثنين في باريس.