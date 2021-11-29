بالفيديو.. طريقة مثيرة لنقل الكرة الذهبية

نشرت صفحة مجلة "فرانس فوتبول" على تويتر مقطع فيديو يظهر كيف تم إيصال الكرة الذهبية إلى مقر الحفل، الذي ينتظره الملايين حول العالم.

وستمنح "فرانس فوتبول"، بعد لحظات، الكرة الذهبية للاعب الأفضل في العالم، وذلك خلال حفل ضخم تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس. وعلقت على الفيديو المنشور بالقول: "الكرتان جاهزتان! تابع رحلتنا في باريس إلى مسرح شاتليه.. افتح عينيك، فقد ترى شيئا". ويظهر المقطع رجلين يخفيان وجهيهما بالخوذة الواقية ثم يضعان الكرتين الذهبيتين في صندوق سيارة رياضية حمراء. ويرصد الفيديو السيارة الفخمة وهي تجوب شوارع باريس في طريقها إلى مقر الحفل. يذكر أن السباق على الجائزة محصور بشكل شبه نهائي بين النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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