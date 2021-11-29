بايدن: لدينا الأدوات اللازمة لمكافحة المتحور أوميكرون

وقال بايدن، فى مؤتمر صحفى، نقلت عنه صحيفة ذا هيل الأمريكية - "لدينا الأدوات اللازمة لمكافحة المتحور أوميكرون ونعتقد أن اللقاحات الحالية توفر الحماية منه، إن متحور أوميكرون يجب أن يدفعنا للحذر لا الفزع وسنواجهه بالعلم والسرعة اللازمين".
وأضاف "ستكون هناك استراتيجية حول كيفية التصدى لجائحة كورونا فى هذا الشتاء، وأعد كل أمريكى بأنه سيكون لدينا أفضل وأحدث اللقاحات المتوفرة، نحن فى وضع أفضل بكثير مما كنا عليه فى ديسمبر الماضى وفى أعياد الميلاد المقبلة سنكون بحال أفضل".
وأثنى بايدن على سرعة إخطار المجتمع العلمى فى جنوب أفريقيا للعالم بظهور هذا المتحور الجديد، داعياً إلى تشجيع هذا النوع من الشفافية والإشادة به لأنه يزيد من قدرتنا على الاستجابة بسرعة لأى تهديدات جديدة.
وأشار بايدن إلى أنه فى اليوم ذاته الذى حددت فيه منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد قد أجرت إدارته خطوات "فورية" لتقييد السفر، موضحا أنه على الرغم من أن هذه القيود "يمكن أن تبطئ من سرعة (أوميكرون)، إلا أنها لا يمكنها منعه".
وتوقع الرئيس الأمريكى وجود حالات فى المستقبل من هذا المتحور داخل بلاده.
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