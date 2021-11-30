قطر تدرج الأردن ضمن قائمة السفر الحمراء -تفاصيل

دوت الخليج :- أدرجت وزارة الصحة القطرية الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء الخاصة بالسفر والعودة إلى البلاد.

ووفق القائمة المنشورة، صباح الإثنين، فإن على الزائرين الأردنيين المحصنين ممن يحملون تأشيرات الدخول المسبقة والفورية إلى قطر الخضوع للحجر الفندقي لمدة (يومين) عند الوصول الى قطر: الفئة العمرية من (12) عاماً وما فوق، والفئة العمرية من (11) عاماً وما دون المرافقون للوالدين (او لأحدهما) المحصنين بالكامل.

أما بخصوص المسافرين غير المحصنين أو غير المؤهلين للحصول على اللقاح أو الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح المطلوبة، فإنهم سيخضعون (من جميع الفئات العمرية) للحجر الفندقي لمدة (7) عند الوصول الى الدولة.

كما اشترطت قطر وضمن سياسة الفحص للأشخاص المحصنين، إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر (جميع الفئات العمرية).

وعلى المسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط إجراء اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة قبل الوصول إلى دولة قطر، وفي حال تعذر على المسافر إجراء الاختبار في دولة المغادرة يجب عليه الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة (07) أيام.

كما يشترط إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. (جميع الفئات العمرية)​

وأما بخصوص الأشخاص غير المحصنين فسيستوجب عليهم قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر (جميع الفئات العمرية).

بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وفي حال ظهور نتيجة الاختبار سلبية سيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع. (جميع الفئات العمرية)

أماكن إجراء اختبار (PCR): في حالة الحجر المنزلي: العيادات/المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة لإجراء هذا الاختبار، وفي حالة الحجر الفندقي: فندق الحجر الصحي.

وضمت القائمة إلى جانب الأردن، كل من النمسا وبربادوس وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك وجورجيا واليونان وهنغاريا وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا والجبل الأسود وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسوريا.