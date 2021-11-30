ولي العهد يعقد مباحثات مع نائب أمير قطر

دوت الخليج :- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلسة مباحثات رسمية مع نائب أمير قطر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.
وتم خلال الجلسة، بالديوان الأميري القطري، الإثنين، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضرها من الجانب الأردني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.
وأقام نائب أمير قطر مأدبة غداء تكريما لولي عهد والوفد المرافق.(قنا)
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