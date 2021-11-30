روسيا : سنرد على طرد أى دبلوماسى روسى من أمريكا

جدة - نرمين السيد - وشدد ريابكوف على أن الجانب الأمريكى يجب عليه إيقاف هذه الممارسة "طرد الدبلوماسيين"، وقال: "لقد حذرنا الأمريكيين من أنه من أجل تجنب المزيد من التخفيضات فى طاقمهم الدبلوماسى هنا فى روسيا، ولا نريد ذلك، لكن لا يسعنا إلا الرد بهذه الطريقة".

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