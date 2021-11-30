الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa الرابط والتسجيل فى الضمان الجديد

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa وطريقة التسجيل فى الضمان الجديد 2021 والذي يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الإمكانيات اللازمة لتزويد مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالدعم الذي يتناسب مع مطالب الحياة ومواجهة أعباؤها ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين بضرورة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وذلك لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ويجب على المواطنين التسجيل فى رابط الضمان المطور من خلال بوابة ودعم الضمان الاجتماعي 1443.

موعد الضمان الاجتماعي المطور والفارق بين الضمان القديم والجديد

أكدت وزارة الموارد البشرية والاجتماعية عن انطلاق العمل رسمياً وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2021 بداية من يوم 20 نوفمبر 2021 الموافق هجرياً 15 ربيع الثاني 1443 .

وأكدت الوزارة أن الفارق بين الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الجديد هو ضمان الحد الأدنى من مستوى الدخل للأسر الأكثر احتياجاً للدعم المالي وتطبيق خطط مماثلة فى دول أخري ناجحة مع الحفاظ على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وذلك لتوفير سبل الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أولاً يجب تسجيل الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.

ثم النقر على خيار تسجيل جديد.

وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة فى الحقول المخصصة والتي تكون: كتابة رقم الهوية الوطنية سارية. ثم إدخال تاريخ الميلاد. وبعد ذلك رقم الجوال الشخصي.

ثم القيام بإنشاء كلمة مرور سهل تذكرها وتكون قوية.

إعادة إدخال رقم المرور للمطابقة.

ويجب كتابة رمز التحقق المرئي.

أيضاً يجب الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على خيار الموافقة عليها.

وأخيراً الضغط على خيار ” التسجيل للانتهاء من طريقة التسجيل فى الضمان الجديد 1443.

الأشخاص المستحقين للدعم والذين يقيمون بشكل دائم فى المملكة.

وأيضاً أرملة المواطن السعودي أو مطلقته والتي يكون لها أبناء مقيمين داخل المملكة من ذلك المواطن ويجب أن يكونوا مقيمين بشكل دائم داخل المملكة.

كذلك أبناء الزوجة المطلقة أو المرأة السعودية المطلقة والتي كانت متزوجة من مواطن غير سعودي ولكن يجب أن تتوافر إقامة دائمة بالمملكة وتقديم مستندات تدل على زواج المرأة السعودية من مواطن اجنبي.

وهناك أيضاً فئة الأرامل والمعاقين ولكن يجب تقديم بطاقة التنقل الخاصة بتلك الفئات والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

كيف اسجل فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443من هم المستحقين للحصول على الضمان الاجتماعي المطوررابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

بعد معرفة الفئات المستحقة للضمان المطور وخطوات تسجيل المستحقين فى رابط الضمان الاجتماعي يجب الدخول للاستفادة من الدعم الضماني على موقع التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443.