منظمة الصحة العالمية تختار طبيبا نمساويا فى منصب مدير الطوارىء الصحية

جدة - نرمين السيد - وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، فى تصريحات اليوم الإثنين، أن الطبيب النمساوى الذى يعمل فى ولاية ستيريا سوف يصبح أكبر مدير للأزمات ولحالات الطوارئ الصحية فى أوروبا وعلى هذا النحو سيدعم المدير الإقليمى هانز كلوج فى مكافحة جائحة كوفيد -19.

وأعرب وزير الصحة عن سعادته بتعيين طبيب نمساوى وخبير فى الصحة العامة فى هذا المنصب الرفيع فى منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن النمسا تعمل بشكل جيد للغاية ووثيق مع التزام كبير مع منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، موضحا أن الخبرة الفنية التى توفرها لنا منظمة الصحة العالمية كانت مفيدة للغاية فى مكافحة الأوبئة على مدى عامين تقريبا.