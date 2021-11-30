كورونا فى إيطاليا.. 7975 إصابة جديدة و65 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة الإيطالية إن الإصابات بـ كورونا فى البلاد تجاوزت 5.02 مليون حالة، فيما بلغ إجمال الوفيات 133 ألفًا و739 حالة منذ بدء الجائحة

كورونا فى إيطاليا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.