الأردن يدين اقتحام رئيس الاحتلال لـ المسجد الإبراهيمى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، هذه الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولى ودعم للتطرف واستفزازًا غير مبرر واستهتار بمشاعر المسلمين، داعيًا للوقف الفورى لمثل هذه الممارسات.

وكانت قد قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت رفع الأذان فى المسجد الإبراهيمى الشريف، 525 مرة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى.

وأضافت فى بيان صحفى، أن الاحتلال ارتكب الكثير من الاعتداءات على المسجد الإبراهيمى، فضلا عن الاعتداءات اليومية بحق المصلين وزوار المسجد من سياسة التفتيش والحواجز المنتشرة، والمضايقات وسياسة التهويد المستمرة، وآخرها ذهاب الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج للمسجد خلال عيد الأنوار اليهودى.