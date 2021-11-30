رابط الاستعلام عن شروط التسجيل في وظائف حرس الحدود 30 وظيفة جديدة جدارة

وظائف حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية السعودية ، حيث أعلنت الوزارة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين من الرجال والنساء في مديرية حرس الحدود، ويمكن التقديم في هذه الوظائف في حالة حصول المتقدم للوظيفة على المؤهلات الدراسية المطلوبة لشغل هذه المناصب، وتوفر حرس الحدود أكثر من 30 وظيفة خالية في المجال الصحي وذلك من خلال منصة جدارة الإلكترونية للتوظيف، وسوف نذكر كل التفاصيل عن الوظائف المطلوبة من موعد التقديم و التخصصات المطلوبة، ونرصد لكم تفاصيل مواعيد التقديم في الوظائف لحرس الحدود.

موعد التقديم في وظائف حرس الحدود 1443

وتسعى باستمرار المملكة العربية السعودية من توفير فرص العمل للشباب حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم وتحاول التغلب على مشكلة البطالة، وذلك من خلال توفير العديد من الوظائف في القطاعات المختلفة للدولة، وتأتي وظائف حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية السعودية من أفضل فرص التوظيف المتاحة للرجال والنساء عبر منصة جدارة للتوظيف ، وتم فتح التقديم بها من قبل الوزارة في الفترة ما بين 30/11/2021 وحتى 2/12/2021.

أهم التخصصات المطلوبة لوظائف حرس الحدود 2021

طبيب مقيم (86) عدد الوظائف 16

اخصائي (80) عدد الوظائف 3

صيدلي (83) عدد الوظائف 1

فني (79) عدد الوظائف 10

المجموع 30 وظيفة

شروط القبول بوظائف حرس الحدود 1443

وقد حددت مديرية حرس الحدود عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بوظائفها الشاغرة، حتى يتم قبوله ويكون من المرشحين بشكل نهائي لهذه الوظائف، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها الآتي:

أولاً يجب أن يجتاز جميع المقابلات الشخصية المتعلقة بالوظيفة

ثانياً أن يكون حاصل على المؤهل التعليمي المطلوب أو ما يعادل. في حالة الحصول على المؤهل الدراسي من خارج المملكة بالإضافة إلى أن يكون حامل رخصة سارية بممارسة النشاط في حالة التخصصات الطبية.

ثالثاً ستقوم المديرية بعمل مطابقة البيانات والمعلومات التي قام المتقدم بتسجيلها عند التقديم في الوظيفة، حتى يتم تقرير ترشيحه للوظيفة وثم يتم إعلان أسماء من المرشحين المقبولين عند مرحلة إعلان النتائج، ويتم معكم من خلال موقعكم متابعة التغطية الخاصة لوظائف حرس الحدود المقدمة من قبل نظام جدارة السعودي الموضح للجميع في أعلى المقالة.

بدء التقديم على وظائف حرس الحدود في المملكة العربية السعودي عبر منصة جدارة اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من شهر نوفمبر الجاري لعام 2021، وتستمر عمليات التقديم حتى يوم الثاني من شهر ديسمبر لعام 2021، والذي يوافق هجرياً السابع والعشرون من شهر ربيع الثاني لعام 1443.

تاريخ تقديم وظائف حرس الحدود